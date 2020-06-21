Alkollü mekanda başlayarak yola taşan kavgada kan aktı: 3 yaralı
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Alkollü mekanda başlayarak yola taşan kavgada kan aktı: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan alkollü bir mekanda başlayıp daha sonrasında mekanın dışına taşan kavgada 1 kişi silahla vurularak, 2 kişi ise bıçaklanarak yaralandı.

Alkollü mekanda başlayarak yola taşan kavgada kan aktı: 3 yaralı
21.06.2020 02:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 02:34

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan alkollü bir mekanda başlayıp daha sonrasında mekanın dışına taşan kavgada 1 kişi silahla vurularak, 2 kişi ise bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Pabuççular Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir mekanda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Mekanda büyüyerek yola taşan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede esnasında isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle, 1 kişi ise silahla vurularak yaralandı.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılırken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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