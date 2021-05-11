Alkollü mekana ikinci baskın, 174 bin 750 ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tam kapanma kurallarını ve toplum sağlığını hiçe sayarak alkollü mekanda eğlenen kişilere baskın düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tam kapanma kurallarını ve toplum sağlığını hiçe sayarak alkollü mekanda eğlenen kişilere baskın düzenlendi. Aynı mekana 15 gün arayla ikinci kez yapılan baskında 44 kişiye 174 bin 750 TL para cezası kesildi.

Çorlu'da tam kapanma döneminde kısıtlamaya tabi olan ve kapalı olması gereken eğlence mekanlarından bazılarının açık olduğunu tespit eden polis ekipleri, mekanlara yönelik baskınlar gerçekleştirdi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, biri alkollü işletme olmak üzere iki ayrı mekanda denetim yaptı. Cemaliye Mahallesi Abidin Efendi Sokak'ta bulunan alkollü işletme ve Eski Çerkezköy Caddesi'nde bulunan kahvehaneye yapılan baskınlarda toplam 44 kişinin bulunduğu belirlendi. Tespit edilen olumsuzluklar ve sokağa çıkma yasağından işletme sahipleri ve işletmelerde bulunan 44 şahsa toplam 174 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca birçok suçtan aranan 1 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Denetimler sırasında kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren ve toplum sağlığını hiçe sayan alkollü mekana yaklaşık 15 gün önce de baskın düzenlendiği ve mekanda bulunanlara para cezası uygulandığı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı