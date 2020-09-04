Alkollü kişi ve yakınları 112 ekibine saldırdı
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Alkollü kişi ve yakınları 112 ekibine saldırdı

Alkollü kişi ve yakınları 112 ekibine saldırdı SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, alkol alan ve rahatsızlanan kişi ile yakınları, kendisini hastaneye götürmeye gelen 112 ekiplerine saldırdı.

Alkollü kişi ve yakınları 112 ekibine saldırdı
04.09.2020 00:51 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:55


Alkollü kişi ve yakınları 112 ekibine saldırdı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, alkol alan ve rahatsızlanan kişi ile yakınları, kendisini hastaneye götürmeye gelen 112 ekiplerine saldırdı. 'Beyaz kod' veren ekip olay yerinden ayrılırken, alkollü kişi başka bir 112 ekibiyle polis eşliğinde hastaneye götürüldü.
Erenler ilçesi Erenler Mahallesi Menekşe Sokakta alkol alan bir kişi, fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleriyle alkollü kişi ve yakınları arasında tartışma meydana geldi. Alkollü kişi ve yakınlarının saldırdığı 112 ekibi, araca binerek olay yerinden uzaklaşırken telsizden 'beyaz kod' vererek destek istedi. İhbarı alan 112 Acil Komuta Merkezi, bölgeye polis ve farklı bir 112 ekibi sevk etti. Alkollü kişi, farklı bir 112 ekibiyle polis eşliğinde Toyota-Sa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, saldırıya uğrayan 112 ekibi ise alkollü kişi ve yakınlarından şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

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