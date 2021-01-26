Son dakika... Alkollü kişi polis ve bekçileri bıktırdı
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Son dakika... Alkollü kişi polis ve bekçileri bıktırdı

26.01.2021 18:58 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:04
Son dakika... Alkollü kişi polis ve bekçileri bıktırdı

Son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çevresindekilere sataşan alkollü kişi, polis ve bekçi ekiplerince evine bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çevresindekilere sataşan alkollü kişi, polis ve bekçi ekiplerince evine bırakıldı. Bir süre sonra evinin önünde çevresindekleri rahatsız etmeye devam eden Mustafa A., bu kez ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ereğli'de akşam saatlarında alkolün etkisiyle ilçe merkezinde çevreye rahatsızlık veren Mustafa A., polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ve bekçiler, çevresindekilere sataşan Mustafa A.'yı sakinleştirdikten sonra ekip aracına alarak evine bıraktı. Polislerin ayrılmasının ardından tekrar evinden çıkan Mustafa A. bu kez Abalı Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine tekrar gelen polis ekipleri, Mustafa A.'yı ambulansla hastaneye götürmek istedi. Mustafa A., hastaneye gitmemek için bir süre direndi. Güçlükle ambulansa bindirilen Mustafa A., tedavisi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin müdahalesi(cep telefonu)-Mustafa A.'ın kendisini yere atması-Mustafa A.'ın ambulansa bindirmeye çalışılması-Mustafa A.'ın zorluk çıkarması-Ekiplerin ikna çabası

-Mustafa A.'ın ambulansa bindirilmesi

Haber-Kamera Sinan KABATEPEEREĞLİ(Zonguldak),


Son dakika... Alkollü kişi polis ve bekçileri bıktırdı
Son dakika... Alkollü kişi polis ve bekçileri bıktırdı
Son dakika... Alkollü kişi polis ve bekçileri bıktırdı
Son dakika... Alkollü kişi polis ve bekçileri bıktırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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