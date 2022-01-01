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Alkollü kişi merdivenlerden düşerek yaralandı

Alkollü kişi merdivenlerden düşerek yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta Emral Çarşısı içerisinde alkollü olduğu öğrenilen Nihat G., merdivenlerden düşerek kafasından yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Emral Çarşısı içerisinde alkollü olduğu öğrenilen Nihat G., merdivenlerden düşerek kafasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Emral Çarşısı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Nihat G., dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Kafasından yaralanan Nihat G. için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Nihat G.'yi Atatürk Devlet Hastanesine getirdi. Hastanede tedavi altına alınan Nihat G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Alkollü kişi merdivenlerden düşerek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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