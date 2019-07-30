Alkollü kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde alkol aldıktan sonra denize girdiği iddia edilen kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki plaja gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen Eşref Ö. (50), bir süre sahilde dolaştıktan sonra kıyafetleriyle denize girdi.

Dengesini kaybederek suda çırpınmaya başlayan Eşref Ö.'yü gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) dalgıç ekipleri, Eşref Ö.'yü boğulmaktan son anda kurtardı.

Kıyıya çıkarılan Eşref Ö., burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA