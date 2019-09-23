23.09.2019 21:42

Alkollü kadının polisevi önüne bıraktığı bavul emniyeti harekete geçirdi

Yakalanan Gürcistanlı kadın "yorulduğum için bavulu Polisevinin önüne bıraktım" dedi.

ERZURUM - Erzurum'da yabancı uyruklu bir kadının Polisevinin önüne bıraktığı bavul emniyet güçlerini harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan bavulda kadın elbiseleri çıktı. Yakalanan alkolü kadın ise "yorulduğum için bavulu oraya bıraktım" dedi.

Erzurum'da Gürcistanlı olduğu öğrenilen bir kadın elinde ki kırmızı bavulu Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Polisevi'nin önüne bırakarak uzaklaştı. Kameralardan tespit edilen kadın Çaykara Caddesi güzergahında yakalanarak tutuklandı.

Alkollü olduğu öğrenilen kadın " yorulduğum için bavulu oraya bıraktım" dedi. Kadının ifadesine rağmen tehlikeli bir yerde bulunan paketi bomba imha ekipleri fünye ile patlattı.

Ekiplerin şüpheli paketi patlattığı sırada ise meraklı vatandaşlar cep telefonuyla bu anları kaydetti.

Kaynak: İHA