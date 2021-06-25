Alkollü içki ve sigarada yılın ikinci yarısında vergi artışı olmayacak
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Alkollü içki ve sigarada yılın ikinci yarısında vergi artışı olmayacak

Alkollü içki ve sigarada yılın ikinci yarısında vergi artışı olmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre,alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre,

alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak.

Alkollü içki ve sigarada ÖTV zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, alkollü içki ve sigarada 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı yılbaşına kadar uygulanmayacak.

Yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bazı ürünlerden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılıyor. Bu artırma işlemi son 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gözönüne alınarak yapılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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