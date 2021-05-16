Alkollü içki satışı yapan işletmeye tutanak tutuldu

Kütahya'da sokağa çıkma yasağında alkollü içecek sattığı tespit edilen iş yeri sahibi hakkında tutanak düzenlendi.

Kütahya'da sokağa çıkma yasağında alkollü içecek sattığı tespit edilen iş yeri sahibi hakkında tutanak düzenlendi.

Menderes Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde gece yarısı alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kolluk güçleri, bahse konu işyeri ile ilgili yaptığı çalışmalarda Y.A. isimli işletmecinin gelen müşteriye 4 adet alkollü içecek sattığı tespit etti. İş yeri sahibi hakkında tutanak düzenleyen ekipler, 3 şahıs hakkında da sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle idari işlem için uyguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı