Alkollü İçeceklerin Ötv Tutarları Belirlendi

Alkollü içeceklerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları belirlendi.

Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedeli üzerinden fon alınmayacak.

Alkollü içeceklerin de 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlendi:

Mal ismi Vergi oranı (yüzde) Asgari maktu vergi tutarı (lira)

Malttan üretilen biralar 63 1,7694

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) üzüm şırası 0 8,6996

Köpüklü şaraplar 0 58,7753

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış 0 88,7064

Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar 0 70,4431

Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olanlar 0 241,7315

Fermente edilmiş diğer içecekler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 8,6996

Alkol derecesi ne olursa olsun denatüre edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler 0 241,7315

Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 0 241,7315

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 241,7315

Cin ve Geneva 0 241,7315

Votka 0 241,7315

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar) 0 241,7315

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar) 0 241,7315

Likörler 0 241,7315

Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 0 241,7315