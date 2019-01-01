Alkollü İçeceklerin Ötv Tutarları Belirlendi
Alkollü içeceklerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları belirlendi.
Alkollü içeceklerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları belirlendi.
Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedeli üzerinden fon alınmayacak.
Alkollü içeceklerin de 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlendi:
|Mal ismi
|Vergi oranı (yüzde)
|Asgari maktu vergi tutarı (lira)
|Malttan üretilen biralar
|63
|1,7694
|Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) üzüm şırası
|0
|8,6996
|Köpüklü şaraplar
|0
|58,7753
|Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış
|0
|88,7064
|Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar
|0
|70,4431
|Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olanlar
|0
|241,7315
|Fermente edilmiş diğer içecekler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları
|0
|8,6996
|Alkol derecesi ne olursa olsun denatüre edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
|0
|241,7315
|Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
|0
|241,7315
|Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler
|0
|241,7315
|Cin ve Geneva
|0
|241,7315
|Votka
|0
|241,7315
|Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar)
|0
|241,7315
|Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar)
|0
|241,7315
|Likörler
|0
|241,7315
|Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
|0
|241,7315
|Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
|0
|241,7315
Kaynak: AA