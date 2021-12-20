Alkollü İçecekler Zamlandıkça "Sahte" Riski Büyüyor

Döviz kuruna bağlı fiyat artışları alkollü içeceklerde sahte üretimi ve satış riskini de arttırıyor. Sahte içki tüketimine bağlı ölüm riskine karşı TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu gibi kuruluşlar yüksek vergilendirmeden vazgeçilmesi gerektiğini işaret ediyor

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