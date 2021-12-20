Alkollü İçecekler Zamlandıkça "Sahte" Riski Büyüyor - Haberler
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Alkollü İçecekler Zamlandıkça "Sahte" Riski Büyüyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Döviz kuruna bağlı fiyat artışları alkollü içeceklerde sahte üretimi ve satış riskini de arttırıyor.

Döviz kuruna bağlı fiyat artışları alkollü içeceklerde sahte üretimi ve satış riskini de arttırıyor. Sahte içki tüketimine bağlı ölüm riskine karşı TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve Türkiye Tekel Bayileri Platformu gibi kuruluşlar yüksek vergilendirmeden vazgeçilmesi gerektiğini işaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek.

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz."

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