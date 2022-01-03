Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47,4 arttı - Haberler Ekonomi
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Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47,4 arttı

Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47,4 arttı
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) ortalama yüzde 47,4 artışa gidildi.

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi'nde ( Ötv ) ortalama yüzde 47,4 artışa gidildi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri

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