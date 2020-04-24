Alkollü halde beton dubalara çarptı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü beton dubalara çarptı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü beton dubalara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 1200 lira para cezası kesildi.Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Menderes Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta meydana geldi. Ahmet Uluca (55) yönetimindeki 20 ADJ 093 plakalı otomobilin kontrolünü yitirdi. Uluca'nın yönetimindeki araç, köprülü kavşağın alt geçidindeki beton dubalara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, bulvara polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ahmet Uluca'nın 0.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Ahmet Uluca'ya alkollü araç kullanmak suçundan 1200 lira para cezası kesildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA