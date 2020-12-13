Alkollü gencin kokoreç sevdası karakolda bitti...Kısıtlamada alkollü yakalandı, izin belgesi iptal edildi
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Alkollü gencin kokoreç sevdası karakolda bitti...Kısıtlamada alkollü yakalandı, izin belgesi iptal edildi

13.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:07

Alkollü gencin kokoreç sevdası karakolda bitti.

Alkollü gencin kokoreç sevdası karakolda bitti...Kısıtlamada alkollü yakalandı, izin belgesi iptal edildi

BURSA - Bursa'da kısıtlamaya rağmen alkollü direksiyon başına geçerek kokoreç yemeye giden sürücü, sivil trafik polisleri tarafından durduruldu. Sokağa çıkmak için izin belgesi bulunan ve 160 promil alkollü çıkan sürücünün belgesi iptal edilirken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kokoreççinin önünden hareket eden 16 KPE 47 plakalı aracı takibe alan sivil trafik polisleri, aracı Millet Kavşağı'nda durdurdu. Araçta bulunan sürücü A.K. (30), esnaf olduğunu söyleyerek izin belgesini gösterdi. Ancak A.K.'nin alkollü olduğunu belirleyen polis ekipleri araçtan inmesini istedi. Alkolmetreye üfleyen A.K'nin 160 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise, "Sokağa çıkmak için izin belgem var. Canım kokoreç çekti, alkolün etkisiyle yanlışlıkla evden çıktım. Eve dönerken polis yakaladı ve ceza kesti. Sıkıntı yok, devletimizin kestiği cezaları ödüyorum" dedi.

Alkollü gencin kokoreç sevdası karakolda bitti...Kısıtlamada alkollü yakalandı, izin belgesi iptal edildi
Alkollü gencin kokoreç sevdası karakolda bitti...Kısıtlamada alkollü yakalandı, izin belgesi iptal edildi
Alkollü gencin kokoreç sevdası karakolda bitti...Kısıtlamada alkollü yakalandı, izin belgesi iptal edildi
Alkollü gencin kokoreç sevdası karakolda bitti...Kısıtlamada alkollü yakalandı, izin belgesi iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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