Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2) - Haberler
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Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)

Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

SALDIRI ANI KAMERADAPolis eşliğinde elleri kelepçeli hastaneye getirilen Tahir D.'nin, kendisini kontrol etmek isteyen doktora kafa attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Polis eşliğinde elleri kelepçeli hastaneye getirilen Tahir D.'nin, kendisini kontrol etmek isteyen doktora kafa attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polislerin şüpheliyi yatırarak etkisiz hale getirdiği anlar da kamerada yer aldı.


Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)

Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)

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Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri

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