Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
SALDIRI ANI KAMERADAPolis eşliğinde elleri kelepçeli hastaneye getirilen Tahir D.'nin, kendisini kontrol etmek isteyen doktora kafa attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Polis eşliğinde elleri kelepçeli hastaneye getirilen Tahir D.'nin, kendisini kontrol etmek isteyen doktora kafa attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polislerin şüpheliyi yatırarak etkisiz hale getirdiği anlar da kamerada yer aldı.