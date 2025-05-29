Alkollü bisiklet kullanmak yasak mı, cezası ne?

Alkollü bisiklet kullanmak yasak mı, cezası ne?
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Bolu'da, 1,54 promil alkollü olarak elektrikli bisiklet kullanan Salih K.'ya 18 bin 677 TL para cezası kesildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyeti el konulan sürücü, polisin 'alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın' sözleriyle karşılaştı. Peki, Alkollü bisiklet kullanmak yasak mı, cezası ne?

BOLU'da, 1,54 promil alkollü olduğu tespit edilen elektrikli bisiklet sürücüsü Salih K.'ya 18 bin 677 TL ceza kesildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan 2 kez ehliyetine el konulduğu öğrenilen Salih K., polise kullandığı aracın bisiklet olduğunu söyleyerek ceza yazılmamasını isterken, polis ise "Alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" diye cevap verdi. Alkollü bisiklet kullanmak yasak mı, cezası ne?

ALKOLLÜ BİSİKLET KULLANMAK YASAK MI?

Salih K., polislere "Bana ceza yazamazsınız, bisiklet kullanıyorum" diyerek tepki gösterdi. Polis ise Salih K.'ya alkollü şekilde hiçbir aracı kullanamayacağını söyleyerek, "Alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" diye cevap verdi. Daha önce de 2 kez alkollü şekilde araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 2 yıl el konulan Salih K.'ya 18 bin 677 TL para cezası kesildi. Ayrıca Salih K. hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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