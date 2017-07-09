Alkollü Araç Sürücüsü Kaza Yaptı Kardeşi Öldü

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilde 25 yaşındaki Duran Güner öldü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü 23 yaşındaki Muzaffer Tek'in 1.78 promil alkollü olduğu belirlendi.



Kaza, bu sabah merkez Çukurova İlçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Muzaffer Tek yönetimindeki 01 EDZ 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca ve kaldırıma çarptı. Araç sürücüsü Tek, kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan arkadaşı 25 yaşındaki Duran Güner, ağır yaralandı. Ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ardından önlem amaçlı hastaneye götürülen Tek ve kontrollerinde ise 1.78 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Muzaffer Tek, gözaltına alındı.



- Adana