Alkollü araç kullanırken yakalandı, suçu müşteriye attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü araç kullanırken yakalandı, suçu müşteriye attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkollü araç kullanırken yakalandı, suçu müşteriye attı

Aksaray'da alkollü araç kullanırken polis uygulamasına takılan sürücü basın mensuplarının "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna, "Normalde içmem ama müşterim için zorunlu içtim. 2 duble aldım. Evime gidebilirim" diyerek kendini savundu.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da alkollü araç kullanırken polis uygulamasına takılan sürücü basın mensuplarının "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna, "Normalde içmem ama müşterim için zorunlu içtim. 2 duble aldım. Evime gidebilirim" diyerek kendini savundu.

Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AAL 084 plakalı Ford marka kamyoneti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Çapan A.'nın (49) tavır ve konuşmalarından alkollü olabileceği şüphesi üzerine polis ekipleri alkol muayenesi yaptı. Alkol muayenesinde sürücü 1.46 promil alkollü çıkarken, basın mensuplarının "Neden alkollü araç kullandınız?" sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi. İmalathanesine müşterisinin geldiğini anlatan alkollü sürücü, "2 duble içtim, vallahi 2 duble içtim. Evime gidebilirim. Zorunlu içtim yani. Neden biliyor musun? Müşteri için zorunlu içtim. Benim iş yerim var Yeşilova'da. Yürüyen konteynır karavana imalatı yapıyorum. Müşterim geldi, almak zorunda kaldım. Normalde almam tamam mı? Normalde alkol kullanmam Ama kendim bilinçliyim. Evime gidebilirim" dedi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira ceza kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - AKSARAY

Alkollü araç kullanırken yakalandı, suçu müşteriye attı

Alkollü araç kullanırken yakalandı, suçu müşteriye attı

Alkollü araç kullanırken yakalandı, suçu müşteriye attı

Alkollü araç kullanırken yakalandı, suçu müşteriye attı

Alkollü araç kullanırken yakalandı, suçu müşteriye attı

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan lise öğrencilerinden ters kelepçe ve dayak iddiası

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan lise öğrencilerinden ters kelepçe ve dayak iddiası

 Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı

Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı

 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, boğarak öldürmüş

Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evine kadar takip edip, boğarak öldürmüş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title