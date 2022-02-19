Alkollü araç kullanıp arkadaşının ölümüne neden oldu; bilirkişi '396 bin TL tazminat ödesin' dedi

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde, alkollü olarak kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yanındaki arkadaşı İzzet Tağu'nun (18) taksirle ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Mert Yiğit Aşık (23) hakkında açılan tazminat davasında bilirkişi, Tağu'nun ailesine 'destekten yoksun kalma' tazminatı olarak 396 bin 254 lira ödenmesi gerektiğini belirtti.

Kaza, 11 Eylül 2019 tarihinde Menemen'in Kırca mevkisinde meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne giden Mert Yiğit Aşık yönetimindeki 06 GZA 16 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Aşık'ın yanında bulunan garsonluk yapan arkadaşı İzzet Tağu otomobilden fırlayarak yaşamını yitirdi.