Alkollü araç kullananlara yönelik denetimlerde 1330 sürücü belgesine el kondu
Türkiye genelinde, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla özel denetimler gerçekleştirildi.
17.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:07
Türkiye genelinde, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla özel denetimler gerçekleştirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-16 Ağustos'taki denetimlerde alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında işlem yapıldı.
Denetimlerde, 1523 sürücünün alkol, 10 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Denetimler sonucunda 1330 sürücü belgesi geçici olarak alındı, 830 araç trafikten men edildi, 6 bin 176 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.
Kaynak: AA