Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 8 sürücünün ehliyetine el koyulurken, 23 bin 768 lira idari para cezası kesildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 8 sürücünün ehliyetine el koyulurken, 23 bin 768 lira idari para cezası kesildi.

Karasu ilçesinde polis ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde yaptığı 3 günlük denetimde alkollü olduğu tespit edilen 8 sürücünün ehliyetine el koyulurken, toplam 23 bin 768 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde 1 araç ise trafikten men edildi. - SAKARYA

Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Para Cezası, Sakarya, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title