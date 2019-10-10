Alkollü araç kullanan 1 kişi tutuklandı

10.10.2019 10:14

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.



Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak suçundan aranan T.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA