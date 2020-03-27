'Alkolleri sen al' kavgası kanlı bitti
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Osmangazi, Selçuk, Bursa, 3. Sayfa

'Alkolleri sen al' kavgası kanlı bitti

Bursa'da alkol alan 4 arkadaş arasında 'alkolleri sen al' tartışması kanlı bitti.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
'Alkolleri sen al' kavgası kanlı bitti

Bursa'da alkol alan 4 arkadaş arasında 'alkolleri sen al' tartışması kanlı bitti.

Olay, gece saat 03.00 sularında Osmangazi ilçesi Gaziemir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet T., Selçuk S., Can D. ve Mahmut B. adlı dört arkadaş alkolleri bittikten sonra yeniden almaya karar verdi. Arkadaşlar arasında "Alkolleri sen al" tartışması yaşanırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ahmet T. bıçakla Selçuk S.'yi sol bacağından yaraladı. 3 arkadaş Ahmet T., Can D. ve Mahmut B. olay yerinden kamyonete binip kaçmaya başladı. Kaçarken direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç arsaya uçtu. Arabadan inen 3 arkadaş daha sonra olay yerinden yürüyerek kaçmaya devam etti.

Olay yerine sonradan gelen yaralının eski eşi, "Bunu yapanları polise söylemesi gerekiyor" dediği görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan karmaşada sol elinden de bıçak darbesi aldığı görülen Selçuk S., 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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