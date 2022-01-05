Alkole zam geldi mi? Alkol zammı ne zaman?
Yeni yılla birlikte gelen zamlar konuşulmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde sigarada ÖTV artışına gidildi. Buna göre, sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 47 artış oldu. Bugün ise alkol fiyatları netleşti. Alkole zam geldi mi? Alkol zammı ne zaman? soruları da bu kapsamda yanıt buldu.
Alkole zam geldi mi? Alkol zammı ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı merak konusu olurken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol ve sigara grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) oranında artış oldu. Ötv'deki artış, yüzde 47 olarak belirlenmişti.
Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde ( Ötv ) yüzde 47 artış oldu. Sigaraya gelen ÖTV zammından sonra alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi. Yeni zamlı fiyatların ne zaman raflara yansıyacağı henüz bilinmiyor.
Sigara ve alkole aralık ayında üst üste zamlar gelmişti. Yeni yılın ilk iş gününde ise ÖTV artışına gidildi. Sigara ve alkolden alınan ÖTV yüzde 47 zamlandı.
Alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oranını yüzde 4,57'sini sadece sigara oluşturuyor.
Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:
2017 - Yüzde 5,87
2018 - Yüzde 5,14
2019 - Yüzde 4,23
2020 - Yüzde 6,06
2021 - Yüzde 4,88
Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:
Rakı - Yüzde 0,1065
Viski - Yüzde 0,0209
Şarap - Yüzde 0,0264
Bira - Yüzde 0,1572
Sigaralar - Yüzde 4,5656
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