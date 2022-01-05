Alkole zam geldi mi? Alkol zammı ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı merak konusu olurken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol ve sigara grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) oranında artış oldu. Ötv'deki artış, yüzde 47 olarak belirlenmişti.

ALKOLE ZAM GELDİ Mİ?

Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde ( Ötv ) yüzde 47 artış oldu. Sigaraya gelen ÖTV zammından sonra alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi. Yeni zamlı fiyatların ne zaman raflara yansıyacağı henüz bilinmiyor.

ÖTV'YE YÜZDE 47 ZAM

Sigara ve alkole aralık ayında üst üste zamlar gelmişti. Yeni yılın ilk iş gününde ise ÖTV artışına gidildi. Sigara ve alkolden alınan ÖTV yüzde 47 zamlandı.

ENFLASYON SEPETİNDEKİ AĞIRLIĞI YÜZDE 4,88

Alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oranını yüzde 4,57'sini sadece sigara oluşturuyor.

Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:

2017 - Yüzde 5,87

2018 - Yüzde 5,14

2019 - Yüzde 4,23

2020 - Yüzde 6,06

2021 - Yüzde 4,88

Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:

Rakı - Yüzde 0,1065

Viski - Yüzde 0,0209

Şarap - Yüzde 0,0264

Bira - Yüzde 0,1572

Sigaralar - Yüzde 4,5656

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