Alkole zam geldi mi? 2021 alkol fiyatları! Alkol zam fiyatları!
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Alkole zam geldi mi? 2021 alkol fiyatları! Alkol zam fiyatları!

17.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:15
Alkole zam geldi mi? 2021 alkol fiyatları! Alkol zam fiyatları!

2021 yılı itibari ile bir çok ürüne zam geldi. Alkol zammı ne kadar? 2021 alkol zammı! Alkol ne kadar? Alkol su nasıl ayrılır? Alkole zam geldi mi? 2021 alkol fiyatları! Alkol zam fiyatları!

Yeni yıl ile birlikte elektrikten yağa birçok ürüne zam geldi. Peki, Alkole zam geldi mi? 2021 alkol fiyatları! Alkol zam fiyatları! Alkol zammı ne kadar? 2021 alkol zammı! Alkol ne kadar? Alkol su nasıl ayrılır?

ALKOLE ZAM GELDİ Mİ?

Koronavirüs ile mücadele ile birlikte bir çook ürüne zam geldi. Bunlardan biri de alkol. Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81,38 TL'den 95,29 TL'ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279,29 TL'den 326,99 TL'ye yükseltildi.

2021 ALKOL FİYATLARI

Alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artış yapıldı. ÖTV cetvelindeki değerlere göre biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL'den 2,3933 TL'ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL'den 326,99 TL'ye çıkartıldı.

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