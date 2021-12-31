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Alkolden zehirlenen yaşlı adam yoğun bakıma kaldırıldı

Alkolden zehirlenen yaşlı adam yoğun bakıma kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki R.H., Atatürk Devlet Hastanesi Yoğum Bakım servisine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan R.H.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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