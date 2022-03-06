Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yaşlı adam aldığı alkol nedeniyle sızıp kaldırım üzerinde saatlerce yatarken, insanlar umursamadan yanından geçip gitti.

Kentin yoğun olduğu Sivrihisar-1 Caddesi'nde kaldırımda yatan vatandaşın ayağa kalkmaya bile mecali olmadığı görüldü. Çevre esnafının alkollü olduğunu söylediği şahsa kimsenin yardım etmemesi dikkat çekti. Çevre esnafı, yaşlı adamın birkaç gündür o civarda olduğunu, daha önce kendisini hiç görmediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR