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Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı

Eskişehir'de yaşlı adam aldığı alkol nedeniyle sızıp kaldırım üzerinde saatlerce yatarken, insanlar umursamadan yanından geçip gitti.

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yaşlı adam aldığı alkol nedeniyle sızıp kaldırım üzerinde saatlerce yatarken, insanlar umursamadan yanından geçip gitti.

Kentin yoğun olduğu Sivrihisar-1 Caddesi'nde kaldırımda yatan vatandaşın ayağa kalkmaya bile mecali olmadığı görüldü. Çevre esnafının alkollü olduğunu söylediği şahsa kimsenin yardım etmemesi dikkat çekti. Çevre esnafı, yaşlı adamın birkaç gündür o civarda olduğunu, daha önce kendisini hiç görmediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı

Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı

Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sivrihisar, Eskişehir, Alkol, Yerel, Haberler

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