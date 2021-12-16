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Alkol zehirlenmesinden ölüm iddiası

Alkol zehirlenmesinden ölüm iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da alkol zehirlenmesinden hastanede tedavi altına alındığı iddia edilen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

AMASYA (İHA) - Samsun'da alkol zehirlenmesinden hastanede tedavi altına alındığı iddia edilen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'da ikamet eden 41 yaşındaki 2 çocuk annesi S.Ç. iddiaya göre alkolden zehirlendi. Amasya'da kaldırıldığı hastaneden 4 gün önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen S.Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

S.Ç.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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