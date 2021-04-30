Alkol yasağı var mı? Alkol satışı yasağı devam ediyor mu, kalktı mı? Tam kapanmada içki satışı yasak mı?
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Alkol yasağı var mı? Alkol satışı yasağı devam ediyor mu, kalktı mı? Tam kapanmada içki satışı yasak mı?

Alkol yasağı var mı? Alkol satışı yasağı devam ediyor mu, kalktı mı? Tam kapanmada içki satışı yasak mı?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Artan koronavirüs vakaları sonrası Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Dün akşam saat 19.00'da başlayan kapanma, 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Söz konusu dönemde alkol satışının yasaklandığı duyurulmuştu. Peki, Alkol yasağı var mı? Alkol satışı yasağı devam ediyor mu, kalktı mı? Alkol ve içki satışına dair detayları sizler için derledik.

Tam kapanma döneminde esnaf ve hükümeti karşı karşıya getiren alkol satışı yasağında yeni bir gelişme yaşandı. Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama geldi. Bunun üzerine alkol yasağı kalktı mı? Tam kapanmada alkol satışı yasağı kalktı mı? Yasaklarda alkol satışı yasak mı? soruları yanıt buldu.

ALKOL YASAĞI KALKTI MI?

Tam kapanma döneminde esnaf ve hükümeti karşı karşıya getiren alkol satışı yasağında yeni bir gelişme yaşandı. Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Hayırlı olsun" diyerek yasağın kaldırıldığını duyurdu. Ancak bu açıklamaya İçişleri Bakanlığı'ndan Twitter'dan yalanlama geldi.

ESNAF KARARA TEPKİLİYDİ

Alınan karar tartışma konusu olurken, esnaf genelgede bir yasak olmadığını belirterek satışa devam edeceğini açıklamıştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söyledi.

Palandöken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz.Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza 'yasak geldi, satmayın' deriz. Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun." dedi.

ANKARA BAROSU İPTAL DAVASI AÇTI

Alkol satışıyla ilgili son hamle ise dün Ankara Barosu'ndan geldi. Ankara Barosu, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'Tam kapanma' döneminde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer almamasına rağmen fiili olarak uygulanan alkollü içki satışı yasağına ilişkin uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Ankara Barosu'nun başvurusunda, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan, yasal dayanağı bulunmayan, keyfi, sebepsiz ve kamu yararından yoksun ve hukuka aykırı fiili uygulama hayata geçirilerek icrailik kazanmıştır" ifadelerine yer verildi ve "Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YASAĞIN KALDIRILDIĞI YALANLADI

İçişleri Bakanlığı Twitter'da Kütahya Valiliği'nin tweetini alıntılayarak yasağın kaldırıldığını yalanladı.

Alkol yasağı kalktı mı? Tam kapanmada içki satışı yasağı kalktı mı? Yasaklarda alkol satışı yasak mı?
Alkol yasağı kalktı mı? Tam kapanmada içki satışı yasağı kalktı mı? Yasaklarda alkol satışı yasak mı?
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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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