Alkol yasağı var mı? Alkol satışı yasağı devam ediyor mu, kalktı mı? Tam kapanmada içki satışı yasak mı?

Artan koronavirüs vakaları sonrası Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Dün akşam saat 19.00'da başlayan kapanma, 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Söz konusu dönemde alkol satışının yasaklandığı duyurulmuştu. Peki, Alkol yasağı var mı? Alkol satışı yasağı devam ediyor mu, kalktı mı? Alkol ve içki satışına dair detayları sizler için derledik.