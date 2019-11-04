"Alkol ve tütün kullanımı mide hastalıklarına yol açabilir"

04.11.2019 15:04

Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Keskin, alkol ve tütün kullanımının mide hastalıklarına yol açabildiğini belirterek, "Mide iç yüzeyini kaplayan mukozanın iltihaplanması olarak tanımlanabilen gastrit, alkol, tütün, kimyasal maddeler ve bunun gibi tahriş edici ürünlerden ve beslenme tarzından kaynaklanabilir." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, yemeklerin ağızda çiğnenip tükürükle karıştıktan sonra yemek borusu aracılığıyla mideye geçtiği, burada mide sıvısı ile karıştığı, bu karışımın tekrar yemek borusuna kaçışına "reflü" denildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Mideden göğüs kemiği boyunca yayılan yanma ve ağza acı su gelmesi şikayetleri olur. Ayrıca, yemek borusunda asite karşı koruyucu bir tabaka olmadığından yemek borusuna kaçan bu karışım, kalıcı hasarlara ve yaralara neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Keskin, alkol ve tütün kullanımının mide hastalıklarına yol açabildiğini belirterek, gastritin, mide iç yüzeyini kaplayan mukozanın iltihaplanması olarak tanımlanabileceğini anımsattı.

Keskin, devamla şunları kaydetti:

"Alkol, tütün, kimyasal maddeler ve bunun gibi tahriş edici ürünlerden, bakteri ve virüs kökenli enfeksiyonlardan, alerjilerden, stres ve çeşitli çevresel faktörlerden ve beslenme tarzından kaynaklanabilir. Gastritin başlıca belirtileri arasında yemeklerden sonra midede rahatsızlık duygusu, bulantı, kusma, ekşime, iştah yitimi, mide ağrıları sayılabilir. Gelişmiş toplumlarda insanların yüzde 10'unda, gelişmemiş toplumlarda ise yüzde 80'inde bulunan Helicobacter pylori mikrobu da insanlarda midenin iç yüzeyinde kronik yangı yaratarak gastrite neden olan bir bakteridir. Helicobacter pylori bakterisi yok edilmeden tedaviden sonuç almak mümkün değildir. Çoğunlukla yaşlı kişilerde görülen atrofik (körelmeli) gastrit, uzun süre gastrite maruz kalma nedeniyle mide mukozasının yozlaşmasının sonucudur. Bu hastalarda gastrite ait belirtiler sürekli hale gelir."

"Ağrı bazen sırta da vurabilir"

Dr. Fatih Keskin, tedavi edilmeyen gastrit, fazla asit, sinir bozukluğu, düzensiz hayat, fazla miktarda sigara, çay, kahve ve alkol kullanma, safra kesesi veya karaciğer yetersizliği, kalp hastalıkları, hormon dengesizliği, dengeli bir şekilde beslenememe, çok sıcak veya çok soğuk yiyecekler, haddinden fazla et, hamur işleri veya baharatlı yiyecekler, bazı ilaçlar, mide ve onikiparmak bağırsağında ülserin meydana gelmesine yardımcı olduğunu aktardı.

Hastanın mide ağrısından şikayet ettiğini belirten Keskin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağrı bazen sırta da vurabilir. Ayrıca, dili paslı, rengi solgundur, baş dönmesi ve fazla terleme de görülür. Midesinin üstüne basılınca ağrı hisseder. Yemeklerden sonra da göğse doğru yayılan bir ağrı belirir. Peptik ülser ve gastritle ilgili belirtiler, ilkbahar ve sonbahar aylarında daha da artar.

Tedavi açısından dikkat edilecek şeyler; hastalığı doğuran nedenleri ortadan kaldırmak, yemekleri az fakat sık sık yemek, istirahat etmek, üzüntüden ve stresten uzak yaşamaya gayret etmektir. Anlatılanlar ışığında kişinin, kendisinde bu hastalıklardan biri olduğunu düşünmesi halinde iç hastalıkları uzmanlarına başvurması uygun olacaktır. Uzmanlar, kişiye uygun olan endoskopik tetkiki planlayacak ve tetkik sonuçlarını değerlendirerek kişiye uygun tedavi ve takibi sağlayacaktır."

Kaynak: AA