Alkol ve alkollü içki tesisi kurma izin bedelleri belirlendi

22.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:12

Tesis kurma izni maktu bedeli, bira için en az 13.521 lira, şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede olanlarda en az 3.605 lira, yıllık 20 bin litreden fazla kapasitede bulunanlarda en az 9.13 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45.66 lira olacak.