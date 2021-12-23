Alkol ürettikleri kazan hava almasın diye kenarlarını hamurla kapatmışlar

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine yönelik 'Yılbaşı Sürprizi' adlı operasyonda, 560 litre sahte içki, çok sayıda bandrol, boş şişeler ve kaçak sigaralar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin alkol üretmek için kullandıkları kazanın üzerine damıtma düzeneği yerleştirdikleri, kenarlarını da hava almaması için hamurla kapattıkları belirlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içkiden ölümlerin artması üzerine Korkuteli, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde 'Yılbaşı Sürprizi' adıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 sahte içki imalathanesinde 560 litre sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, boş şişe, etiket, kapak, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 1 adet sigara dolum makinesi, 38 kilo kıyılmış tütün, 80 bin 800 adet sahte bandrollü boş makaron ve 29 paket kaçak sigara ele geçirdi. Suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Diğer yandan, kentte 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 33 bin 700 litre sahte içki ele geçirildiği, 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.