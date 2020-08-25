Alkol testini reddeden sürücüden 'Direksiyonda eşim vardı' savunması
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Alkol testini reddeden sürücüden 'Direksiyonda eşim vardı' savunması

ANKARA'da, uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü, yalnız olmasına rağmen aracı eşinin kullandığını ileri sürerek, alkol testi yaptırmadı.

Alkol testini reddeden sürücüden 'Direksiyonda eşim vardı' savunması
25.08.2020 09:18 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:21

ANKARA'da, uygulama noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü, yalnız olmasına rağmen aracı eşinin kullandığını ileri sürerek, alkol testi yaptırmadı. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, otomobil de otoparka çekildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol kontrolü yaptı. Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sürücülere ceza uygulandı. Denetim sırasında durdurulan otomobilin sürücüsü, alkol testi yaptırmak istemedi. Öğretmen olduğunu söyleyen sürücü, aracı eşinin kullandığını ileri sürdü. Polisin "Araç sizin değil mi? Biz seni tek gördük araçta" demesi üzerine sürücü, "Araç benim olabilir. Beni tek görmediniz. Yanımda eşim vardı; taksiye bindi, gitti. Evimde çocuğum var benim" diye karşılık verdi. Polisin alkol testi talebini "Üflemiyorum; çünkü ben direksiyonda değildim" diyerek, kabul etmeyen sürücü hakkında işlem başlatılırken, otomobil de çekici ile otoparka götürüldü. 


Kaynak: DHA

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