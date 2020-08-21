Alkol testinden kaçan sürücünün maskeyle sigara içme inadı ANKARA'da, alkol uygulamasından kaçan otomobil sürücüsü Furkan B., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

ANKARA'da, alkol uygulamasından kaçan otomobil sürücüsü Furkan B., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diyerek polise zor anlar yaşatan Furkan B.'nin ağzında maske olmasına rağmen sigara içtiğini gören bir polis memuru, şaşkınlığını gizleyemedi.

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan polis ekipleri, Sıhhiye yönüne giden Furkan B. yönetimindeki 06 RZE 81 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak Furkan B., ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.

'MASKEYLE SİGARA İÇENİ DE İLK DEFA GÖRÜYORUM'Polis ekipleri, Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.'yi otomobilden indirdi. Alkol testi talebini ısrarla reddeden Furkan B. ekiplere zor anlar yaşattı. Furkan B., refüje uzanarak "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diye isteklerde bulundu ve ağzı tıbbi maske ile kapalı olduğu halde sigara yaktı. Furkan B.'nin bu görüntüsü üzerine polis memuru, "Ne güzel içiyorsun maskeyle. Maskeyle sigara içeni de ilk defa görüyorum" dedi. Furkan B. de "Hayatı yaşıyorum, ağabey" diye karşılık verdi.'ZEKİ MÜREN DE BENİ GÖRECEK Mİ?'Ekip aracına binmemek için direnen Furkan B., kendisini yalnız bırakmayacağını söyleyen polis memuruna "Sen de yanımda gel o zaman" dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen Furkan B., "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu.

Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil de çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: DHA