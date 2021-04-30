Alkol satışına yasak
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Alkol satışına yasak

Alkol satışına yasak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada alkol ürünlerinin satılmaması kararının alındığı bildirildi.

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada alkol ürünlerinin satılmaması kararının alındığı bildirildi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada; "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddelerine istinaden 30/ 04/ 2021 tarihinde ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İlimiz Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış olup aşağıdaki kararlar alınmıştır. İçinde bulunulan tam kapanma döneminde önceki hıfzıssıhha kararlarımızla alınan tedbirlere ilave olarak; tekel Büfelerinin kapalı olmasına ve market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkol ürünlerinin satılmasına, vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla 2021/22 sayılı kararımızda yer alan; 'ilimizde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarımız doğrultusunda kapalı olduğundan; müşteri yoğunluğunun düşürülerek bulaş riskinin azaltılması amacıyla hafta sonu açık olan marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının veya bunların bulunduğu katların 23.04.2021 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde ve hafta sonları satışa kapatılmasına', şeklindeki maddenin yürürlükten kaldırılmasına,

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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