Alkol satışı yasak mı? Tam kapanmada alkol satışı yasak mı?

Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde alkol satışının yasak olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Alkol atışı son durum ne? Alkol Satışı yasak mı? Alkol yasağı kalktı mı?

Türkiye genelinde 29 Nisan tarihinde başlayan ve17 Mayıs tarihine kadar devam edecek tam kapanmada Alkol satışı yasak mı? Tam kapanmada alkol satışı yasak mı?

ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Alkol satışı hakkında yapılan açıklamalar vatandaşların akıllarındaki soru işaretlerini giderememişti. Yetkili makamlardan yeni açıklamalarla konu aydınlatılmaya çalışıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söyledi: "Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

MARKETLERDE ALKOL SATIŞI

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; marketlerde daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.