Alkol piyasasındaki bazı iş ve işlemler için imza sirküsü şartı kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol tesisi kuracak, üretim ve ithalat yapacak gerçek ve tüzel kişilerden imza sirküsü istemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol tesisi kuracak, üretim ve ithalat yapacak gerçek ve tüzel kişilerden imza sirküsü istemeyecek.

Bakanlığın konuya ilişkin yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alkol ve alkollü içki sektörüne üretici olarak girecek, üretimini farklı kategoride bir alkollü içki üretimine dönüştürecek, yeni alkollü ürün ekleyecek gerçek ve tüzel kişilerin sözleşmelerinde imza sirküleri talep edilmeyecek.

Alkol, alkollü içki ve metanol ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin uygunluk belgesi taleplerinde de imza sirküsü şartı aranmayacak, ana sözleşmelerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanması yeterli olacak.

Etil alkol üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin taleplerine ilişkin dilekçelerde de yetkili kişilere ait imza sirkülerinin bulunması şartı aranmayacak. Bu kişilerden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi ile varsa bunların tadilleri istenecek.

Uygulama, etil alkol veya metanol ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin firmalarına ilişkin belgelerde yer alanlara ait imza sirküleri için de geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur