Alkol parası için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu - Haberler
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Alkol parası için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de aşırı alkollü halde baba evine gelen oğul, kendisine alkol parası vermeyen babasını darp etti.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de aşırı alkollü halde baba evine gelen oğul, kendisine alkol parası vermeyen babasını darp etti. Boğuşma sırasında baldırından bıçaklayarak oğlunun elinden kurtulmayı başaran baba, gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aşırı alkollü olduğu iddia edilen G.İ., alkol parası alabilmek için ayrı yaşadığı babasının evine gitti. G.İ. ile ona alkol parası vermek istemeyen babası T.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba oğul arasında arbede yaşandı. Alkollü oğlunu sakinleştiremeyen T.İ., eline geçirdiği bıçakla oğlunu baldırından 2 kez bıçakladı.

Darp ettiği babası tarafından bıçaklanan G.İ. kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı olan G.İ.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Alkol almaması için para vermediği için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtulmayı başaran baba T.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Öte yandan, G.İ.'nin, babası T.İ.'nin evine daha öncesinden de defalarca gidip tartışma yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Alkol parası için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu

Alkol parası için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu

Alkol parası için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu

Alkol parası için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu

Alkol parası için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu

Alkol parası için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu

Alkol parası için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu

Alkol parası için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu

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