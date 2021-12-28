Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 27. 12. 2021 tarihinde ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapan ve sahte içki sattığı/bulundurduğu şüphesi bulunan işyerleri ile depolarına yönelik olarak eş zamanlı ALKOL OPERASYONU gerçekleştirildi.

21. 445 personelin katılımıyla yapılan operasyonda;

23. 688 iş yerinde/depoda arama ve denetleme gerçekleştirildi. 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 415 aranan şahıs yakalandı, 19. 966 litre kaçak/sahte alkollü içki, 2. 292 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 4. 365 adet içki aroması, 8. 658 adet boş alkollü içki şişesi, 2. 542 adet sahte bandrol, 4. 571 paket kaçak sigara, 33. 300 adet doldurulmuş ve 23. 314 adet boş makaron, 220 adet puro, 26 adet tarihi eser, 6 kg esrar, 164 gram eroin, 14. 046 adet sentetik uyuşturucu, 18 adet tabanca, 17 adet tüfek ve bunlara ait 1. 316 adet fişek ele geçirildi. 6 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

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