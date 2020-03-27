Alkol metreyi üflemeyen sürücü polisleri çileden çıkardı
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Bursa, 3. Sayfa

Alkol metreyi üflemeyen sürücü polisleri çileden çıkardı

Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil trafik lambasına çarparak durabildi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Alkol metreyi üflemeyen sürücü polisleri çileden çıkardı

Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil trafik lambasına çarparak durabildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine direnip yarım saat alkol metreye üflemeyen sürücü, ekipleri çileden çıkardı.

Kaza, Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi, Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde şehir merkezi istikametine seyreden A.D. yönetimindeki 16 ER 160 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kaybederek döner kavşaktaki trafik lambasına çarparak durdu. Sürücü A.D. ve yanında bulunan arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza sonrası trafik polisleri sürücünün alkollü olup olmadığını kontrol etmek için alkol metre üfletmek istedi. Ancak A.D. alkol metreye üflemek istemedi. Yarım saat polise direnen sürücü kendisine alkol metre uzatan polis memuruna "Bana yaklaşamazsın, sen kimsin, 1 metre dahi yaklaşma, seni mesleğinden ederim" diye bağırdı. Kaza tutanağını da imzalamayan sürücü, ekip otosuna bindirilerek ilk önce hastahaneye sonra karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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