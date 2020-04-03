Alkol metre yerine ateş ölçer Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs dolayısıyla kentte üst düzey önlemler alırken, şehir giriş ve çıkışlarında da vatandaşların ateşini ölçüyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs dolayısıyla kentte üst düzey önlemler alırken, şehir giriş ve çıkışlarında da vatandaşların ateşini ölçüyor. Kent merkezinde 65 yaş üstü vatandaşları evine gönderen ekipler, ateşi yüksek çıkanları da en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiyeyi de etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla bütün illerde üst düzey önlemler alınırken, Mersin'de de virüsün yayılmaması için tedbirler uygulanıyor. Kent merkezinde yoğun bir çalışma yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşları evine gönderiyor. Virüsün kentte salgın haline gelmemesi için il giriş ve çıkışların da uygulama noktaları kuran ekipler, sıkı bir denetim yapıyor. Araçları tek tek durduran ekipler, vatandaşların ateşini ölçüyor. Ekipler, ateşi 38,5 ve üzeri çıkan vatandaşları en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.

Ayrıca ekipler kent merkezinde de anonslar yaparak, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA