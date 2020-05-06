Alkol komasına giren iki kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da parkta alkol alırken fenalaşan ve alkol komasına giren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da parkta alkol alırken fenalaşan ve alkol komasına giren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saat 16.00 sırlarında Samsun Atatürk Parkı'nda alkol alan biri kadın 2 kişi fenalaştı. Farklı yerlerde oturan 2 kişi aldıkları alkolün etkisiyle komaya girdi. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, alkol komasına giren vatandaşlara müdahale etti.

Önce bir ambulans, ismi öğrenilemeyen kadını alarak hastaneye kaldırdı. Ardından da Göksel isimli şahıs diğer ambulansla hastaneye götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA