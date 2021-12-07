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Alkol komasına giren genç, kendisini taşıyan ekiplerden defalarca özür diledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkol komasına giren genç, kendisini taşıyan ekiplerden defalarca özür diledi

Karabük'te alkol komasına giren 17 yaşındaki lise öğrencisi genç, kendisini taşıyan ekiplere "Yoruluyorsunuz, bir de taşıyorsunuz. Özür dilerim" diye sayıkladı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'te alkol komasına giren 17 yaşındaki lise öğrencisi genç, kendisini taşıyan ekiplere "Yoruluyorsunuz, bir de taşıyorsunuz. Özür dilerim" diye sayıkladı.

Olay, Karabük- Safranbolu karayolu Kireçkuyu mevkiinde meydana geldi. Y.E.Y. (17) isimli genç, arkadaşları olan C.Y. (18) ve M.Ç. (19) ile birlikte anayoldan 500 metre aşağıda bulunan dere yatağında alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkol komasına giren 17 yaşındaki genci kaldıramayan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 10 dakikalık yürüyüşün ardından dere yatağına inerek alkollü gence ulaştı. Sedyeye alınan genci ekipler metrelerce yürüyerek taşıdı. Ekiplerden defalarca özür dileyen genç, "Yoruluyorsunuz, bir de taşıyorsunuz. Özür dilerim" diye sayıkladı.

Ambulansa taşınan Y.E.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Alkol komasına giren genç, kendisini taşıyan ekiplerden defalarca özür diledi

Alkol komasına giren genç, kendisini taşıyan ekiplerden defalarca özür diledi

Alkol komasına giren genç, kendisini taşıyan ekiplerden defalarca özür diledi

Alkol komasına giren genç, kendisini taşıyan ekiplerden defalarca özür diledi

Alkol komasına giren genç, kendisini taşıyan ekiplerden defalarca özür diledi

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