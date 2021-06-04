Alkol fiyatları 2021! Migros alkol fiyatları!

Yeni yıl ile birlikte elektrikten yağa birçok ürüne zam geldi. 2021 senesinde alkollü içeceklere gelen zamlar sonrasında güncellenen bira, votka, cin, şarap, viski ver rakı fiyatlarını listeledik. Alkol fiyatları 2021? Migros alkol fiyatları!

Koronavirüs ile mücadele ile birlikte bir çook ürüne zam geldi. Bunlardan biri de alkol. Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81,38 TL'den 95,29 TL'ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279,29 TL'den 326,99 TL'ye yükseltildi.

ALKOL FİYATLARI 2021

Alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artış yapıldı. İşte güncel alkol fiyatları 2021 şu şekildedir;

2021 yılıüretici firmaların tavsiye edilen Migros Yeni Rakı güncel fiyat listesi;

Johnnie Walker Viski Fiyatları 2021

35 lik Johnnie Walker Black Label: 105,00 TL

50 lik Johnnie Walker Black Label: 145,00 TL

70 lik Johnnie Walker Black Label: 197,50 TL

100 lük Johnnie Walker Black Label: 247,50 TL

150 lik Johnnie Walker Black Label: 361,00 TL

35 lik Johnnie Walker Red Label: 82,00 TL

50 lik Johnnie Walker Red Label: 105,00 TL

70 lik Johnnie Walker Red Label: 140,00 TL

100 lük Johnnie Walker Red Label: 189,00 TL

150 lik Johnnie Walker Red Label: 270,00 TL

70 lik Johnnie Walker Double Black: 225,00 TL

70 lik Johnnie Walker Blue Label: 1.300,00 TL

70 lik Johnnie Walker Platinum Label: 425,00 TL

70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve: 285,00 TL

175'lik olan Johnnie Walker Gold Label Reserve Fiyatı: 490,00 TL

J & B Viski İçin Fiyatları 2021



35 lik J&B: 81,00 TL

50 lik J&B: 104,00 TL

70 lik J&B: 138,00 TL

100 lük J&B: 187,00 TL

150 lik J&B: 267,00 TL

70 lik J&B Urban Honey: 142,00 TL

Jack Daniels Viski Fiyatı 2021 (Migros alkol fiyatları)

35 lik Jack Daniel: 100,00 TL

50 lik Jack Daniels: 130,00 TL

70 lik Jack Daniels: 185,00 TL

100 lük Jack Daniels: 240,00 TL

175 lik Jack Daniels: 405,00 TL

300 lük Jack Daniels: 660,00 TL

35 lik Jack Daniels Tennessee Honey: 100,00 TL

50 lik Jack Daniels Tennessee Honey: 182,00 TL

Tekirdağ Rakı 2021 Fiyatları (Migros alkol fiyatları)

35 lik Tekirdağ Rakısı: 68,50 TL

50 lik Tekirdağ Rakısı: 88,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı: 119,50 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı: 161,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 72,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 126,50 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 85,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 147,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 190,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason: 84,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason: 145,50 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara: 178,00 TL

Yeni Rakı Fiyatı 2021

35 lik Yeni Rakı (Küçük): 66,00 TL

50 lik Yeni Rakı: 85,00 TL

70 lik Yeni Rakı (Büyük): 115,00 TL

100 lük Yeni Rakı: 153,00 TL

150 lik Yeni Rakı: 214,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri: 72,00 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri: 94,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri: 126,00 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri: 162,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 79,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 137,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala Serisi: 85,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala Serisi: 147,00 TL

Tuborg Bira Fiyatları 2021 (Migros alkol fiyatları)



50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe: 9,50 TL

50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe: 10,00 TL

50 lik Tuborg Gold Kutu: 8,75 TL

33 lük Tuborg Gold Depozitosuz Şişe: 8,75 TL

33 lük Tuborg Gold Kutu: 7,00 TL

50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe: 9,00 TL

50 lik Tuborg Amber Kutu: 9,00 TL

33 lük Tuborg Amber Depozitosuz Şişe: 8,00 TL

50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu: 10,50 TL

50 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu: 7,50 TL

Ustaların Karışımı: 75,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 137,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala Serisi: 85,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala Serisi: 147,00 TL

Efes Pilsen Bira Fiyatları 2021