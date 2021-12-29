Alkol denetimine gidilen tekel bayisinde uyuşturucu ve tarihi sikke ele geçirildi - Haberler
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Alkol denetimine gidilen tekel bayisinde uyuşturucu ve tarihi sikke ele geçirildi

Alkol denetimine gidilen tekel bayisinde uyuşturucu ve tarihi sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir tekel bayisinde kaçak, sahte alkol denetimine giden jandarma ekipleri uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir tekel bayisinde kaçak, sahte alkol denetimine giden jandarma ekipleri uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirdi.

Olay, Sultandağı ilçesi Yakasenek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri kaçak ve sahte alkol denetimi kapsamında köydeki A.T. isimli şahsın işlettiği tekele bayisine gitti. Denetimler esnasında dükkanda açık olan para çekmecesi içerisinde hap olduğunu fark eden ekipler iş yerinde yaptıkları aramada 172 adet değişik markalarda uyuşturucu hap, 29 gram esrar, 1 gram kokain ve 13 gram metanfetamin ile birlikte 35 adet tabanca mermisi ve Osmanlı dönemine ait 9 adet sikke elle geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Alkol denetimine gidilen tekel bayisinde uyuşturucu ve tarihi sikke ele geçirildi

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