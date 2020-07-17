Alkol can aldı! Alkollü kişi arkadaşından bir şey istedi, alamayınca onu öldürdü! Alkol yine can aldı. Adana şehrinin Çukurova ilçesinde alkollü otomobil kullanırken kaza yapan bir şahıs, arkadaşından ehliyetini istedi. Arkadaşı kendi ehliyetini vermeyince alkollü kişi arkadaşının kahvehanesini bastı ve silahla dehşet saçtı!

Adana'da alkollü araç kullanırken kaza yapan bir kişi arkadaşından ehliyetini istedi. Arkadaşı ehliyetini vermeyi kabul etmeyince kahvehanesini basıp silahla onu öldürdü.

Elde edilen bilgilere göre, olay 15 Temmuz Çarşamba günü gece Çukurova ilçesi Kışla Mahallesi 4377 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Engin S. (26) alkollü araç kullanırken Menekşe Mahallesi civarında kaza yaptı. Genç adam telefonla arkadaşı Emrah Gülçiçek'i (29) arayıp "Kaza yaptım alkollüyüm senin ehliyetini kullanabilir miyim" dedi. Ancak Gülçiçek bunu kabul etmedi. Bu nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

EHLİYETİNİ VERMEYİNCE SİLAHLA VURDU!

Akşam saatlerinde yanına tabanca alan Engin S., çıkan bu tartışmada Emrah Gülçiçek'e oturduğu kahvede ateş ederek kaçtı. Karın bölgesinde vurulan Emrah Gülçiçek, olay yerinde yaşamını yitirirken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Polis, yaralama, tehdit, uyuşturucu, hakaret ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan Engin S'yi gerçekleştirildiği operasyonda yakaladı. Sorgusu tamamlanan katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.