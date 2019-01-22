Alkol Bitince Kolonya ve Çamaşır Suyu İçti

Kırklareli'nde aldığı alkol bitince evde bulunan ispirto, kolonya ve çamaşır suyu içen şahıs hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay Kırklareli merkeze bağlı Çukurpınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre S.B. isimli şahıs aldığı alkol bittikten sonra parasız kalınca evde bulunan kolonya, ispirto ve çamaşır suyunu içti. Zehirlenen şahıs Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA