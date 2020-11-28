Alkol almak için gittiği ormanlık alanda mahsur kaldı, kısıtlamayı ihlalden ceza aldı

BURSA'da, alkol almak için gittiği ormanlık alanda yolunu kaybeden Nevzat Gündoğdu, bölgede mahsur kaldı.

BURSA'da, alkol almak için gittiği ormanlık alanda yolunu kaybeden Nevzat Gündoğdu, bölgede mahsur kaldı. Polis ekiplerini arayıp, yardım isteyen Gündoğdu, bir saatlik çalışmayla kurtarıldı. Kısıtlamayı ihlalinden ötürü Gündoğdu'ya 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde alkol almak için Maksem Deresi'nin kenarına giden Nevzat Gündoğdu, akşama kadar alkol almaya devam etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına karşın dışarıda durmaya devam eden ve saat 21.00 sıralarında yolunu kaybeden Gündoğdu, polisi arayarak mahsur kaldığını ve yardım istediğini söyledi. Gündoğdu'nun ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık bir saat boyunca Gündoğdu ile iletişim kurmaya çalıştı. Yerini tarif edemeyen Gündoğdu, saat 21.45 sıralarında bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Gündoğdu, ardından hastaneye sevk edildi. Gündoğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kısıtlamayı ihlalinden ötürü Gündoğdu'ya 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN