Alkol almak için girdi, hırsızlık yaptı
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Alkol almak için girdi, hırsızlık yaptı

07.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:49
Alkol almak için girdi, hırsızlık yaptı

Malatya'da, alkol almak için bir iş yerine giren ve masada bulunan para dolu çantayı alarak olay yerinden kaçan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Malatya'da, alkol almak için bir iş yerine giren ve masada bulunan para dolu çantayı alarak olay yerinden kaçan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, alkol almak için Sivas Caddesinde bir iş yerine giren ve masada bulunan para dolu çantayı alarak olay yerinden ayrılan şüpheli M.Y yakalandı.

Şüpheli M.Y, Covid-19 testi için Beydağı Polis Merkezinde sonuç beklediği sırada çantayı Çarmuzu Mahallesi yolunda tren hattı civarında bulunan bir ağacın altına sakladığını itiraf etti.

Bunun üzerine polis sözü edilen yerde çantayı buldu. Çanta içerisinde bulunan 4 bin 500 TL, iki çek karnesi ve muhtelif ilaçlar ile birlikte bulunarak müştekisine teslim edildi.

M.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Alkol almak için girdi, hırsızlık yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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