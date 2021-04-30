Alkol almadığı halde alkollü çıktı ehliyetine el konuldu

Manisa'da İbrahim Bilen isimli işçi servisi şoförü, 23 Nisan akşamı ailesiyle birlikte iftar sofrasından kalktıktan sonra çıktığı serviste rutin trafik kontrolü sırasında durduruldu.

Manisa'da İbrahim Bilen isimli işçi servisi şoförü, 23 Nisan akşamı ailesiyle birlikte iftar sofrasından kalktıktan sonra çıktığı serviste rutin trafik kontrolü sırasında durduruldu. Polis tarafından kendisine uzatılan alkolmetreyi hiç tereddüt etmeden üfleyen ve çıkan 0.45 promil alkollü sonucu karşısında şaşkına dönen adamın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken bin 339 TL de para cezası kesildi. Mesleği gereği sürekli dezenfektan ve kolonya kullandığını ifade eden ve alkol almadığını kaydeden Bilen konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın 5 yıldır işçi servislerinden birinin şoförlüğünü yapan İbrahim Bilen (55) 23 Nisan akşamı ailesiyle birlikte iftar sofrasından kalktıktan sonra gece vardiyası için çıktığı serviste işçileri evlerine bırakırken rutin polis kontrolü sırasında durduruldu. Trafik polisi tarafından kendisine uzatılan alkolmetreyi hiç tereddüt etmeden üfleyen Bilen çıkan sonuç karşısında ise şaşkına döndü. Hayatı boyunca hiç alkol almadığını anlatan Bilen, polislere itiraz etse de ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken bin 339 TL de para cezası kesildi. Polislerin 'İtirazınız varsa hastaneden kan testi yaptırın' ikazı sonrası Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine giden ve test yaptırmak istemesine rağmen yanında polis olmadığı gerekçesiyle testini yaptıramayan Bilen gittiği özel hastanede de test cihazlarının bozuk olması nedeniyle kan testini yaptıramadı. Durumu polislere iletmesine rağmen olumlu bir dönüş alamayan Bilen konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

"Dezenfektan veya yediğim bir şey yapmış olabilir"

Yaşadığı talihsiz durumu ve başından geçenleri anlatan İbrahim Bilen, "Evimde ailemle beraber iftar sofrasından kalktıktan sonra 22.30'da servis arabama binerek Akhisar Organize Sanayi Bölgesine işçi almaya gittim. 23.15'te de işçileri alarak servisimi Akhisar istikametine doğru hareket ettirdim. 23.49'da Akhisar Belediyesi önünde trafik polisleri beni durdurarak alkolmetreyi üflettiler. Alkolmetrede 0.45 promil alkol tespit edildi. Bu duruma şok oldum. Ben alkol kullanmayan bir insanım ve orucumu açmıştım. Bir yanlışlık olduğunu söyledim. 'Burada bir yanlışlık yok, sen alkollüsün' dedi. Cihazın alkollü gösterebileceğini ve kendimin dezenfektan, maske ve iftarda yemiş olduğum yiyeceklerden kaynaklı promil olabileceğini söyledim. Yiyecekten ya da sıktığım dezenfektandan kaynaklı bir promil olabilir. Ben cihazı kabul etmediğimi söyledim ve kan testi yaptırılmasını istedim. Bana 'Hastane orada git kan testini ol' dedi. Hastaneden barkod aldım ve acil servis doktoruna alkol için kan testi yaptırmak istediğimi söyledim. Acil servis doktoru bana üstyazı gelmeden kan testinin yapılamayacağını söyledi. Hastane polisinin yanına gittim ve alkollü olmadığımı ve kendisinden imzalı yazı vermesini istedim. Hastane polisi de kendi sorumluluk alanı olmadığını söyledi. Daha sonra özel bir hastaneye gittim ancak onlar da tahlil makinelerinin çalışmadığını söylediler" dedi.

Kullandığı servis aracını temizleyen Bilen, aracının başında olamasa da aracına çocuğu gibi baktığını ve onsuz yapamayacağını söyleyerek gözyaşları içinde ağladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı